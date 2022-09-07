WSJ описала подробности визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Газета The Wall Street Journal описала подробности визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, сообщает Новое время.

WSJ со ссылкой на членов делегации и «дипломатов, которые вели переговоры об их проходе», пишет, что перед приездом на Запорожскую АЭС украинский военнослужащий предупредил инспекторов МАГАТЭ, что продолжать путь к станции слишком опасно из-за обстрелов. После задержки гендиректора МАГАТЭ связали с украинским генералом, который приказал открыть блокпост, сообщает газета.

Украина добивалась того, чтобы миссию МАГАТЭ сопровождали иностранные журналисты, но российские оккупанты отказались. Рафаэля Гросси водил по станции представитель Росатома Ренат Карчаа.

Как пишет WSJ со ссылкой на главу агентства, Гросси с инспекторами осмотрели машинные залы, реакторы и хранилище отработанного топлива, но их не пустили в диспетчерскую станции, которую захватили российские военные. На территории ЗАЭС были военные грузовики с рашистской буквой Z, но солдат было видно немного. Перед визитом МАГАТЭ россияне убрали со станции артиллерию и военную технику, которые были видны на недавних спутниковых снимках.

По мнению инспекторов, украинские инженеры, работающие в условиях оккупации, были очень профессиональны, но «подавлены и сдержаны».

"Они не выглядели запуганными. Я старался установить зрительный контакт, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду" , — сказал Гросси WSJ.

По словам гендиректора МАГАТЭ, он хотел поговорить с российским военным и подошел к одному из них, но тот ушел.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.