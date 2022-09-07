Маляр: в рядах российской армии крайне сложная кадровая ситуация

Российские оккупанты испытывают проблемы с кадрами. Они пытаются задействовать в войне против Украины новых добровольцев, которым предлагают краткосрочные контракты, сообщает Новое время.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Кадровая ситуация с личным составом нашего врага крайне сложная. Из тех фактов, которые нам известны, мы можем делать такие выводы" , — сказала Маляр.

По ее словам, сейчас в России внедряют краткосрочные трехмесячные контракты для того, чтобы привлечь больше добровольцев. При этом продолжительные контракты россияне подписывать в большинстве случаев не хотят.

"Хотя на самом деле контракт на войну в Украине — это билет в один конец. Большинство из них уже просто не возвращаются домой" , — отметила замминистра.

Также военное руководство РФ предлагает потенциальным добровольцам улучшение социального пакета.

"Они хотят делать для них определенные социальные льготы, потому что у них не хватает людей, которые могли бы здесь воевать. И здесь проблема для них не только в том, что мы их очень активно и эффективно уничтожаем, но и в том, что россияне просто боятся сюда идти, потому что они уже хорошо осведомлены, в том числе благодаря и нашей информационной работе, о том, что здесь с ними происходит — они фактически здесь пушечное мясо" , — сказала Маляр.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 50,6 тыс. личного состава.