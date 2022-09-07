ОВА: в Кременчуге и Запорожье работала ПВО, в Мелитополе слышны взрывы

Вечером 7 сентября после воздушной тревоги местные власти сообщили, что в Запорожской области и в Кременчугском районе работала противовоздушная оборона, а вот в оккупированном Мелитополе раздались взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, мэр Мелитополя Иван Федоров, глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Прямая речь Лунина:

"Звуки взрывов, которые слышно было в Кременчугском районе, – это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях".

Прямая речь Старуха:

"Громкий звук, который был недавно слышен в областном центре - это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского "прилета".

Прямая речь Федорова:

"Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя. Слышны взрывы в юго-восточных районах города. Уточняем детали".