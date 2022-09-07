В ОП рассказали, в скольких организациях удалось ограничить участие России

На сегодняшний день удалось лишить, приостановить или ограничить деятельность России уже в более чем 40 международных и региональных организациях и площадках, сообщает Европейская правда.

Об этом в Facebook написал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

В качестве примера он привел Совет Европы, из которого Россию исключили в марте, а также Совет ООН по правам человека, Всемирную туристическую организацию и Международный союз железных дорог.

"Все это – как глобальные дипломатические, политические и имиджевые последствия для государства-террориста, так и – в случаях специализированных международных учреждений и агентств – вполне конкретные и практические ежедневные вещи, ощутимые для российских граждан как соучастников государственного террора Кремля" , – считает Сибига.

Он добавил, что дальше будет проходить работа по лишению членства России во Всемирном почтовом союзе и его органах, "чтобы последствия кровавых злодеяний рашистов рядовые россияне ощутили еще и в каждом почтовом отделении".

"И глобально недопустимо, чтобы государство-агрессор и государство-террорист было членом Совбеза ООН с правом вето. Это разрушает функционирование этой организации, поднимает мировой порядок, отвергает понятие справедливости и ценностей свободного мира" , – добавил он.

Как сообщалось, кабинет министров Эстонии принял решение о дальнейших действиях по дальнейшей изоляции России от международных организаций и форматов сотрудничества.