В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора "Северного потока-2"

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода "Северный поток-2", приостановлена до января 2023 года, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату займов компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного управляющего.

Приостановка банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Сертификация "Северного потока-2"

В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода "Северный поток-2" после решения России признать "ЛДНР" и начать войну против Украины.

После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.