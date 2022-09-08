В Канаде задержали подозреваемого в убийстве десяти человек

Канадская полиция в среду, 7 сентября, задержала единственного живого подозреваемого в совершении ряда убийств 4 сентября нынешнего года, сообщает Deutsche Welle.

Мужчина в возрасте 30 лет задержан неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван.

Задержанный мужчина известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия. С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

Согласно данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон.

Напомним, всего были убиты 10 и получили ножевые ранения 18 местных жителей. Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.