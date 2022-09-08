Беларусь начала учения по "освобождению захваченных территорий"

В Беларуси сегодня, 8 сентября, стартовали военные учения. В частности, будет отработано "ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Об этом сообщает﻿ Министерство обороны Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, учения продлятся до 14 сентября.

По информации пресс-службы, для отработки практических действий войск (сил) привлечены:

полигон "Брестский";

участки местности в Минской и Витебской областях.

"Учения позволят на практике отработать такие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником" , - указано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, во время учений будет отработан вопрос восстановления контроля над госграницей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с ДРГ противника и незаконными вооруженными формированиями.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВСУ не исключают, что под так называемой "утраченной территорией" подразумевают приграничные районы Волынской, Ривненской и Житомирской областей. Также он заверил, что Украины готова к любому ходу событий, в том числе на севере страны.