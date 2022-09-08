Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 100 единиц техники

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 100 единиц техники
Фото: wikimedia.org

По данным Генерального штаба﻿, Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 640 оккупантов, а с начала военной агрессии были убиты 51 250 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 51 250 (+640) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2112 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4557 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) ед,
  • РСЗО – 305 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 159 (+3) ед,
  • самолетов – 239 (+2) ед,
  • вертолетов – 210 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,
  • специальной техники – 110 (+1).

Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

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