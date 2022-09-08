Кабмин запретил экспорт коксующегося угля

Кабинет Министров Украины вчера, 7 сентября, запретил экспорт коксующегося угля. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Это решение было принято для надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

Еще одна из целей принятия решения заключается в предотвращении злоупотреблений и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а затем направляться на экспорт.

Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных.