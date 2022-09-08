В Украине не зафиксировано случаев обезьяньей оспы - Минздрав

В Украине не зафиксировано случаев обезьяньей оспы - Минздрав
Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине случаев или подозрений на заболевание обезьяньей оспой пока не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В мире продолжается распространение оспы обезьян. В Украине по состоянию на 7 сентября случаев этого заболевания, как и подозрений на него, не зафиксировано. Однако мы должны быть бдительными, учитывая миграцию и особенности эпидемических процессов", - говорится в сообщении.

Что известно об оспе обезьян

Это оспообразное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. До 2022 года это заболевание фиксировалось в странах Центральной и Западной Африки, а сейчас большинство зафиксированных случаев приходится на страны Южной и Северной Америки.

К основным симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, боли в мышцах, спине и горле, увеличенные лимфатические узлы, озноб, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Заболевание обычно длится от трех до четырех недель.

Сейчас в мире три вакцины против оспы обезьян, однако их запасы и производство ограничены. В Украине нет необходимости в вакцинации против этого заболевания, ВОЗ также не давала рекомендаций по массовой вакцинации.

Если вы думаете, что у вас оспа обезьян, то обратитесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты.

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