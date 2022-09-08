ОГП: В результате войны в Украине погибли 383 ребенка, 742 – ранены

По информации﻿ Офиса Генерального прокурора, по состоянию на утро 8 сентября более 1125 детей пострадали в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

Согласно официальной информации ювенальных прокуроров, 383 ребенка погибли. Также более 742 детей получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , – говорят в ведомстве.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 389, Харьковской - 205, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26.

7420 детей были депортированы из Украины. В то же время 55 удалось вернуть назад.

По данным Национальной полиции, с начала войны удалось разыскать 5469 пропавших детей.

Также в результате бомбардировки и обстрелов российскими войсками было повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 – разрушены полностью.

Напомним, поделиться информацией о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб warcrimes.gov.ua и по телефонам: + 380961004438, +380683235856.

Сообщить или найти информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ против Украины, можно на платформе childrenofwar.gov.ua.