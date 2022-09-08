НБУ выдал банкам $100 млн наличными для компенсации дефицита валюты

Национальный банк в четверг провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный – практически все предложенные 100 миллионов долларов были выбраны банками, сообщает Экономическая правда.

В регуляторе отметили, что в сделке приняли участие 12 из 14 системно важных банков. В ближайшее время эти банки смогут пополнить свои кассы валютными наличными, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Следующую операцию обмена наличной валюты на безналичную запланировали на понедельник, 12 сентября. Банкам будет предложен для обмена наличный евро.

"Обращаем внимание, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков временная. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за границы и должна решиться в ближайшее время" , – отметили в Нацбанке.

В регуляторе добавили, что будут проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо. А также рекомендуют банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы сделать невозможным возникновение подобных трудностей в будущем.

"Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками никак не будут влиять на объем международных резервов Украины" , - подчеркнули в НБУ.

Напоминаем, в некоторых банках возникла временная нехватка наличной иностранной валюты – НБУ заявил, что при необходимости будет производить обмен безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс.