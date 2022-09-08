Посол: Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20

Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита "Большой 20". Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе" , - сказал посол.

При этом он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее.