Посол: Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20
Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на полях саммита "Большой 20". Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.
При этом он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее.
"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", - добавил посол.