"Нафтогаз" открывает 30 АЗС на базе арестованной сети Glusco

НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO – первая очередь из 30 АЗС заработает в Киеве и области, сообщает Экономическая правда.

Остальные АЗС будут открываться впоследствии по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов.

"Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Поэтому мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК" , – отметил директор ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

Кроме этого, по его словам, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча".

С 2022 года права на ее использование имеет также ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", цель которого - расширить сеть в других регионах.

"Оба общества в составе "Нафтогаза" будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику" , – добавили в компании.

В мае Кабинет Министров принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива.

Всего в распоряжение "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.