Новая услуга в "Дії": украинцы смогут жениться, даже если забыли паспорт

В Украине теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома. Это стало возможным благодаря подключению ЗАГСов к шерингу цифровых документов в "Дії", сообщает Минцифры.

"Отныне украинцы в органах ЗАГС при заказе и получении админуслуг могут показать электронный паспорт в приложении "Дія" и поделиться цифровой копией документа" , - говорится в сообщении.

Поделиться копией э-паспорта очень просто. Для этого необходимо:

открыть паспорт в приложении "Дія";

нажать на него и выбрать штрихкод;

работник может сканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дія".

Чтобы воспользоваться услугой шеринга, необходимо обновить "Дію" до последней версии.