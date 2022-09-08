Новая услуга в "Дії": украинцы смогут жениться, даже если забыли паспорт
В Украине теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома. Это стало возможным благодаря подключению ЗАГСов к шерингу цифровых документов в "Дії", сообщает Минцифры.
"Отныне украинцы в органах ЗАГС при заказе и получении админуслуг могут показать электронный паспорт в приложении "Дія" и поделиться цифровой копией документа", - говорится в сообщении.
Поделиться копией э-паспорта очень просто. Для этого необходимо:
- открыть паспорт в приложении "Дія";
- нажать на него и выбрать штрихкод;
- работник может сканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;
- подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дія".
Чтобы воспользоваться услугой шеринга, необходимо обновить "Дію" до последней версии.