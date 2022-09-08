Глава МИД: Эстония с 19 сентября закрывает въезд российским туристам

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину с 19 сентября российским туристам закрывают въезд в Эстонию, сообщает Новое время.

Об этом во время пресс-конференции в четверг, 8 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза" , — заявил глава МИД.

Рейнсалу также отметил, что аналогичный шаг предпримут и другие страны Балтии.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам тут не рады!" , — обратился он к гражданам РФ.

В то же время Рейнсалу добавил, что запрет касается российских туристов, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками или по иным гуманитарным причинам.