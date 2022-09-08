На конец лета рост цен достиг 23% - Нацбанк

По итогам августа годовая инфляция в Украине составила 23%. Такие предварительные данные публикует Нацбанк в четверг, 8 сентября, сообщает Корреспондент.

"В июле и августе инфляция в дальнейшем ожидаемо ускорялась. По предварительным оценкам Национального банка, в одном месяце она достигла 23%. Общая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал Нацбанк, прежде всего из-за более быстрого, чем ожидалось снижения стоимости горючего и более низких темпов роста цен на отдельные овощи" , – сообщили в центробанке.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук отметил, что инфляционное давление является высоким, прежде всего из-за последствий войны, в частности разрушения производств и нарушения логистики.

"Ухудшение инфляционных ожиданий также усиливает это давление, дополнительное влияние имеет июльская коррекция курса гривны, которая, тем не менее, была необходима для сохранения устойчивости экономики" , – добавил он.

Чиновник заверил, что инфляционные процессы и в дальнейшем будут оставаться управляемыми.