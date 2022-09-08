Генштаб: На Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов

В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов, сообщил на брифинге в четверг, 8 сентября, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям.

В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов" , - сказал он.

Также на Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись на глубину до 2 км.

В ходе наступательных действий на Славянском направлении украинские военные продвинулись на глубину до 3 км и освободили н.п. Озерное.

Силы обороны продолжают ведение действий и на Херсонском направлении. Происходят бои по линии фронта. Противник частично деморализован, однако продолжает сопротивляться, добавил Громов.