Генштаб: На Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов
В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов, сообщил на брифинге в четверг, 8 сентября, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям.
В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов", - сказал он.
Также на Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись на глубину до 2 км.
В ходе наступательных действий на Славянском направлении украинские военные продвинулись на глубину до 3 км и освободили н.п. Озерное.
Силы обороны продолжают ведение действий и на Херсонском направлении. Происходят бои по линии фронта. Противник частично деморализован, однако продолжает сопротивляться, добавил Громов.
"В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись на глубину обороны противника от 2 до нескольких десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 кв. км", - сообщил он.