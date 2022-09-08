В Мининфраструктуры рассказали, когда может заработать электронная очередь на границах

В Украине уже в октябре может заработать электронная очередь для пересечения границы. Как отметил на брифинге заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, это поможет частично решить проблему очередей, сообщает УНН.

"Этот вопрос может решить электронная очередь. Она будет делаться на базе Министерства инфраструктуры. На этой неделе мы делаем презентацию для перевозчиков. Надеюсь, что электронная очередь заработает уже в этом октябре. Она будет абсолютно бесплатная, и никто больше не будет стоять в очередях. Но вопрос того, что люди не будут стоять – может решиться временно. В долгосрочной перспективе там нужно строить сервисную зону. Сервисная зона возле Ягодина есть, и ее нужно просто внедрять" , – сказал Найем. ﻿

Министр инфраструктуры Александр Кубраков добавил, что с начала войны капитальные расходы по всей стране были остановлены, если они не касались каких-либо оборонительных задач. Однако правительство выделило средства на достройку пропуска на границе с Румынией и "Краковец".

Сейчас в планах постройка многих пограничных пунктов для того, чтобы улучшить ситуацию с очередями.