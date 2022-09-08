В районе города Саки в Крыму вспыхнул масштабный пожар

В четверг, 8 сентября, в районе города Саки во временно оккупированном РФ Крыму вспыхнул масштабный пожар, сообщает Новое время.

Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях видео с места событий.

На них видно поднимающиеся над горизонтом густые клубы дыма, однако, что именно там горит, пока не ясно.

По некоторым данным, пожар мог вспыхнуть в районе находящейся в Новофедоровке авиабазы российских войск, однако подтверждений этому пока нет.

В августе по указанному аэродрому был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого были уничтожены около десяти самолетов ВС РФ.

После этого россияне решили убрать свою авиацию из Крыма.