Мэр: в Мелитополе прогремел взрыв у дома одного из топ-гауляйтеров

В четверг, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв у дома коллаборанта и псевдоруководителя КП Водоканал Юрия Онищука, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Федоров назвал Онищука одним из топ-5 гауляйтеров из «взрывного списка» партизан. До полномасштабного вторжения, как утверждает мэр, он занимался коррупцией и задолжал подчиненным более 2 млн гривен зарплаты.

Сейчас, по данным городского главы, он активно помогает в организации псевдореферендума.

"Вернее сказать, помогал. Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такое же участие ждет каждого любителя „русского мира“ и фейковых референдумов. Следующему — приготовиться" , — пишет Федоров.

Днем ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».