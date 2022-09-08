В Генштабе объяснили, почему в разы увеличились потери РФ на фронте

Вооруженные силы Украины получают данные о дислокации российских войск благодаря украинским патриотам на временно оккупированных территориях, что позволяет эффективно уничтожать врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

У Громова поинтересовались, почему в последнее время украинцы наблюдают тенденцию увеличения потерь врага в ежедневных сводках Генштаба: ранее фигурировала цифра 150-200 уничтоженных российских солдат, а сейчас 500-600.

"С чем это связано? Улучшилась система учета или какие-то другие причины?" , - поинтересовалась журналистка.

"Это какие-то другие причины" , – ответил бригадный генерал, чем вызвал улыбку других участников брифинга.

В ответе на другой вопрос представитель Генштаба также добавил, что "улучшать статистику" ВСУ помогают данные о дислокации российских войск, которые они получают от украинских патриотов, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

"Сознательные украинцы, независимо от того, где они находятся, в оккупированном Крыму или на территории оккупированной Херсонщины, Запорожской области, Донецкой, Луганской и других областей, оказывают действенную помощь нашим вооруженным силам. Это не будет секретом, если я скажу, что благодаря им мы имеем определенные данные по размещению российских оккупационных войск.

Благодаря им мы можем корректировать в сторону увеличения те цифры (потери врага –ред.), о которых мы только что говорили...

Мы стараемся и будем пытаться эту цифру увеличивать. Вооруженные силы делают все возможное и невозможное. Верьте нам".