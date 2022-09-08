Петербургские депутаты хотят предложить Госдуме обвинить Путина в госизмене

Петербургские муниципальные депутаты округа "Смольнинское" планируют в ближайшие дни направить в Госдуму обращение с предложением обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за войны в Украине, сообщает The Insider.

Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.

"Одна из декларируемых президентом России целей ­­– демилитаризация Украины, и мы видим, что происходит ровно обратное. Не то чтобы мы полностью поддерживали цели, заявленные президентом Путиным, но просто в рамках его же риторики он наносит вред безопасности Российской Федерации. Мы хотим показать людям, что есть депутаты, которые не согласны с текущим курсом и считают, что Путин наносит вред России. Мы хотим показать людям, что мы не боимся об этом говорить".

Палюга опубликовал соответствующее обращение в Twitter и отметил, что "решение поддержало большинство присутствующих депутатов".

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должностиРешение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Позже в разговоре с The Insider депутат уточнил, что за направление документа проголосовали 7 из 10 человек.

Авторы обращения считают, что действия Путина с начала так называемой "специальной военной операции" подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях.

Депутаты считают, что решение Путина напасть на Украину "наносит вред безопасности России и ее граждан", поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами.

Также они отметили, что уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут "пройти бесследно для экономического благополучия граждан России".

Кроме того, депутаты подчеркнули, что блок НАТО вопреки заявленным целям "СВО" расширяется на восток, а Украина получает современную военную технику.