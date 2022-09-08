Над Балаклеей Харьковской области уже развевается украинский флаг

В соцсетях появилось видео с украинским флагом, развевающимся над Балаклеей Харьковской области, сообщает Новое время.

Как видно на обнародованных кадрах, государственный символ появился на крыше райгосадминистрации.

В то же время отмечается, что, несмотря на то, что Балаклея вернулась под контроль украинских военных, там до сих пор продолжается зачистка от российских оккупантов, которые все еще могут прятаться в городе.

В связи с этим местных жителей призывают оставаться дома или в укрытиях.

Официальных подтверждений освобождения Балаклеи от Генштаба ВСУ пока не поступало.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.