Генерал США: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили более 400 российских целей

ВСУ нанесли удары более чем по 400 целям российских оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждалась поддержка Украины.

Милли напомнил, что Украина получила от США 16 РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что HIMARS имели «разрушительный эффект». По словам генерала, защитники Украины серьезно нарушили российские цепочки поставок и работу оперативных штабов, а оккупанты испытывают большие трудности с восполнением своих потерь.

8 сентября в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В конце августа в Пентагоне сообщили, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.