Пентагон обнародовал список оружия из нового пакета помощи Украине
Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое войдет новый пакет помощи Украины стоимостью $675 миллионов, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.
В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.
Пакет также предусматривает:
- Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- Более 5000 противотанковых систем;
- 1000 штук 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, из $2 миллиардов, которые Госдепартамент планирует направить на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование, $1 миллиард пойдет на усиление безопасности Украины, еще $1 миллиард – для 18 стран-соседей Украины в регионе.
Как известно, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.