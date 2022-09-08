Резников встретился со Столтенбергом и подарил ему осколок ракеты

Министр обороны Алексей Резников провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках конференции партнеров Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает Деловая столица.

Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам" , — пишет Резников.

Кроме того, Резников передал Столтенбергу "сувенир" — осколок российской крылатой ракеты, которая была нацелена на Киев и была сбита украинскими защитниками.

I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for ???????? Defence Procurement Agency.BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022

Напомним, 8 сентября в германии на авиабазе "Рамштайн" состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины.