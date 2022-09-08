Резников встретился со Столтенбергом и подарил ему осколок ракеты
Министр обороны Алексей Резников провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках конференции партнеров Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает Деловая столица.
Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.
"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", — пишет Резников.
Кроме того, Резников передал Столтенбергу "сувенир" — осколок российской крылатой ракеты, которая была нацелена на Киев и была сбита украинскими защитниками.
Напомним, 8 сентября в германии на авиабазе "Рамштайн" состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины.