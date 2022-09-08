KSE: ущерб украинской инфраструктуры из-за войны достигает $114 млрд

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины вследствие начавшейся Россией войны достигает 114,5 млрд долларов на 5 сентября, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекту KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Ущерб, нанесенный из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, вырос на 1 млрд долл. с момента последней оценки 30 августа.

Рост общей суммы ущерба связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов среди промышленных предприятий, социальных учреждений и объектов культуры, туризма и спорта.

По последним данным с начала войны повреждены и разрушены 412 промышленных предприятий, в том числе с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. Сумма ущерба, нанесенного предприятиям и промышленности, достигает 9,7 млрд долларов.

Продолжает расти также количество разрушенных или поврежденных объектов, предоставляющих социальные услуги – их количество составляет 141. В то же время сумма ущерба и потребности в восстановлении этих объектов была откорректирована в сторону уменьшения из-за уточнения общей площади поврежденных и пострадавших зданий.

На 5 сентября из-за боевых действий повреждено или разрушено 1153 культурных, спортивных и туристических объекта на 2 млрд долл. убытков. По количеству разрушенных и поврежденных заведений больше всего пострадали Киевская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15,3 тысяч многоэтажек, 115,9 тысяч частных домов, 44 социальных центра, 1118 заведений среднего образования, 1991 магазин, 593 аптеки, 188.1 тыс частных автомобилей, 9,5 тысячи автобусов, 492 трамвая и троллейбусы, 978 медучреждений, 511 админзданий.

Напоминаем:

По состоянию на 10 августа, общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составила 188 миллиардов долларов.