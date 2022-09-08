Зеленские отреагировали на смерть королевы Британии Елизаветы II

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отреагировали на смерть королевы Великобритании Елизаветы II в четверг, 8 сентября, сообщает Новое время.

Глава украинского государства в Twitter от имени украинцев выразил соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества наций.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II… Наши мысли и молитвы с вами" , — написал Зеленский.

Елена Зеленская написала, что королева останется в сердцах и мыслях миллионов людей по всему миру.

"Глубоко грущу, что от нас ушла Королева Елизавета II. Необычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни… Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании" , — сказано в сообщении.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее 8 сентября врачи британской королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию монарха прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.