План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время прошедшего в формате видеоконференции заседания Международной экспертной группы заявил о выполнении на 70% плана санкций против РФ, представленного в апреле этого года, сообщает Украинская правда.

Ермак поздравил членов группы "с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года".

Руководитель ОП предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма.

Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, запрет на получение виз российскими гражданами.

Участники встречи также обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.