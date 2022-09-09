Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством
Фото: Рixabay

В КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы". Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой".

Подробнее о законе

В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае:

  • угрозы для КНДР;
  • нападения на руководство;
  • попытки победы в войне

Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия.

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