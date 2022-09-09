Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством

В КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы". Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой".

Подробнее о законе

В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае:

угрозы для КНДР;

нападения на руководство;

попытки победы в войне

Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия.