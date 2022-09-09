Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством
В КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы". Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой".
Подробнее о законе
В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае:
- угрозы для КНДР;
- нападения на руководство;
- попытки победы в войне
Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия.