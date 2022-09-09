Генштаб: военные РФ переодеваются в гражданских и прибегают к дезертирству

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями с фронта на 198-е сутки противостояния российскому полномасштабному вторжению, сообщает Деловая столица.

"Противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку БпЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск" , — отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по Константиновке, Циркунам, Радужному, Харькову. Есть жертвы среди мирных жителей.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Беларуси.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. На других — обстрелы военных и гражданских объектов продолжаются:

на Харьковском, из ствольной и реактивной артиллерии — в районах Уд, Сосновки, Дуванки, Цуповки, Прудянки, Дементиевки, Больших Проходов, Питомника, Русских Тишков, Петровки, Победы, Байрака и Константиновки;

на Славянском – неподалеку Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

на Краматорском – в районах Богородичного, Новониколаевки, Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного, Раздолевки и Григорьевки;

на Бахмутском – близ Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого, Нью-Йорка и Веселого;

на Авдеевском – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

на Новопавловском – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

на Запорожском – в районах Новополя, Времевки, Полтавки, Железнодорожного, Красного, Новоандреевки и Орехова;

на Южнобужском – в районах Архангельского, Нововознесенского, Миролюбовки, Нововоскресенского, Белогорки, Новогригорьевки, Шевченковского, Любомировки, Терновых Подов, Степной Долины, Мирного, Ольгиного, Александровки и Таврического.

"В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд" , — говорят в Генштабе.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Успешно отбили наступление противника в районах Уд, Константиновки, Вернополья, Плоского, Майорска, Безымянного и Каменки.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении: продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. За сутки отмечено более 15 таких случаев.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу, выполняют задачи по нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника.

За прошедшие сутки для поддержки наземных группировок авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов, поражены 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожены 4 беспилотника и вертолет Ка-52. Утраты живой силы противника уточняются.