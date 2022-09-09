Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 9.09 составили:
- личного состава – около 51 900 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2122 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,
- РСЗО – 306 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 159 (+0) ед,
- самолетов – 239 (+0) ед,
- вертолетов – 211 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
- крылатых ракет ‒ 214 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
- специальной техники – 114 (+4).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.