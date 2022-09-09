Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 9.09 составили:

  • личного состава – около 51 900 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2122 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,
  • РСЗО – 306 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 159 (+0) ед,
  • самолетов – 239 (+0) ед,
  • вертолетов – 211 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
  • специальной техники – 114 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics