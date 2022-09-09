"єРобота": бизнес получит гранты на сады и перерабатывающие компании

В рамках проекта "еРабота" уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства, сообщает Экономическая правда.

"На сегодняшний день мы имеем 54 успешных заявки на гранты от предпринимателей, которые планируют развивать перерабатывающие компании, и 23 - на закладку садов. Общая сумма средств, которые они получат от государства - 454 млн грн.

И уже этой осенью аграрии смогут заложить более трехсот гектаров новых садов и усилить мощность нашей перерабатывающей отрасли" , - сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Отмечается, что наибольшее количество садов получатели грантов планируют заложить в Киевской области – 6 садов, в Закарпатской и Львовской областях – по 3. 10 предпринимателей, которые в ближайшее время получат средства, намерены выращивать голубику и чернику, 8 – разобьют яблоневые сады. 8 новых садов будут иметь площадь 20-25 га.

"Что касается перерабатывающих предприятий, то получатели грантов планируют развивать деятельность в сферах производства пищевых продуктов, мебели, химических веществ и химической продукции, готовых металлических изделий, обработки древесины и изготовления изделий из древесины и пробки, текстильного производства" , - говорят в Минэкономики.

Там напомнили, что гранты на развитие перерабатывающей отрасли предоставляются на приобретение основных средств производства (станки, технологическое оборудование) и покрытие затрат на их доставку и ввод в эксплуатацию.

Первые 1000 заявителей получат грант в размере до 70% стоимости проекта, остальные 30% финансируют за свой счет. Максимальная сумма гранта – 8 млн грн.

Гранты на закладку сада или тепличного хозяйства предоставляются на строительство модульной теплицы, приобретение средств производства (садочный материал, семена, технологическое оборудование), покрытие расходов на их доставку и ввод в эксплуатацию или для высадки и обустройства нового сада, ягодника, виноградника.

Для участников, которые создадут первую тысячу гектаров садов, государство компенсирует 70% стоимости проекта, для последующих – 50%, остальные победители финансируют за счет своих собственных или кредитных средств. Максимальная сумма гранта – 7 млн ​​грн.

Проект "єРобота" включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки IТ-стартапов и старта в IТ-сфере.

Прием заявок на все направления программы "еРабота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.