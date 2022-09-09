Авиакомпания Air Moldova возобновляет полеты в Москву

С 1 октября авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в москву после их приостановки с 24 февраля 2022 года, сообщает УНН.

"Это решение принято в результате бесчисленных обращений граждан Республики Молдова, которые находятся в российской федерации и хотят вернуться домой" , - говорится в сообщении компании. ﻿

Отмечается, что решение о возобновлении полетов обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале.