Авиакомпания Air Moldova возобновляет полеты в Москву
С 1 октября авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в москву после их приостановки с 24 февраля 2022 года, сообщает УНН.
"Это решение принято в результате бесчисленных обращений граждан Республики Молдова, которые находятся в российской федерации и хотят вернуться домой", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что решение о возобновлении полетов обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале.
"Эти обстоятельства создали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость неоднократно покупать билеты по повышенным ценам, время, потраченное на путешествие наземным транспортом, неудобство рейсов с остановками, особенно для неотложных медицинских случаев", - сообщают на официальном сайте.