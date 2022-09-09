В России готовятся ввести визы для украинцев

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что рассматривают возможность введения виз для граждан Украины, сообщает Украинская правда.

"Вопрос об ответных мерах на введение Киевом визового режима в отношении РФ рассматривается, они необязательно будут зеркальными" , - заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Россия при рассмотрении вопроса о визах для украинцев "будет учитывать, в частности, гуманитарный фактор".

С 1 июля 2022 года в Украине вступил в силу указ о визовом режиме с гражданами Российской Федерации. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

По результатам опроса КМИС, большинство украинцев поддерживают визовый режим с Россией, однако часть респондентов все еще хочет открытых границ.