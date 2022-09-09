Названа дата официального провозглашения нового короля Великобритании

Чарльз Филипп Артур Джордж будет официально провозглашен королем Соединенного Королевства завтра, 10 сентября, на заседании Совета по вступлению в престол. Об этом, со ссылкой на Daily Mail, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что Чарльз автоматически становится королем после смерти его матери - королевы Елизаветы, но Совет по вступлению в должность обычно созывается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти монарха. В этом случае он будет созван несколько позже, поскольку объявление о ее смерти поступило вчера вечером, и не было достаточно времени, чтобы подготовить планы к сегодняшнему утру.

Напомним, 96-летняя королева Елизавета II скончалась 8 сентября в окружении семьи в любимом шотландском замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг, а на ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.