Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет Европейского Союза окончательно принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Это касается всех категорий граждан РФ, прибывающих в ЕС на короткий срок. Об этом говорится в заявлении﻿ Совета ЕС.

"Сегодня (9 сентября 2022 – ред.) Совет принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса" , – говорится в сообщении Совета ЕС.

Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 €, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, более длительному оформлению виз и более ограничивающим правилам выдачи многократных виз.

Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

"Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ к ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в частности, неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непреклонной приверженности Украине и ее народу" , – отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу 1 июня 2007 года.

25 февраля 2022 года ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для дипломатов, других российских чиновников и предпринимателей.

31 августа министры иностранных дел достигли политической договоренности о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима.