Украинцы стали меньше тратить на еду и топливо, больше - на технику

По данным ПриватБанка, в августе 2022 года украинцы меньше тратили на продукты питания - по сравнению с июлем объемы оплат карточками в продуктовых магазинах упал на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Почти на 10% уменьшились объемы безналичных расходов на топливо. На 4% уменьшились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%, а также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежду и обувь, и на 2,3% больше - на кафе и рестораны.