В Кремле отказались комментировать наступление ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине и переадресовал его в Министерство обороны РФ, сообщает Украинская правда.

"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову" , - заявил Песков.

Представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоена администрация президента России происходящим, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны РФ.