ГУР: устаревших ракет РФ хватит еще на три года

В России осталось менее 200 "Искандеров" и она их бережет, выпуская по Украине старые ракеты С-300, которые уже нужно утилизировать. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в подкасте "Украинской правды" и Центра оборонных стратегий "(не)Безопасная страна".

Скибицкий отметил, что "Искандер" сейчас применяется очень редко.

"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси" , - уточнил он.

В то же время РФ применяет против Украины устаревшие ракеты С-300.

"Мы посчитали С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это, по сути, ракета, которую необходимо выводить из боевого состава. Их около 7 тысяч.﻿

Очень просто тогда производить утилизацию. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года" , - отметил он.

Что касается "Калибров", то Россия могла производить в год 150-180 таких ракет.