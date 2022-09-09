Малюська: Украина потребует от России $300 млрд репараций
Украина хочет получить от России репарации в связи с войной в размере не менее $300 млрд. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Deutsche Welle.
На Генеральной Ассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.
"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - отметил он.
Потери, понесенные Украиной от российского полномасштабного вторжения, оцениваются гораздо выше, отметило агентство dpa.
Тем не менее упомянутая сумма соответствует активам Банка России в странах G7, замороженным в рамках санкций.
Малюська потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.
Германия также должна предоставить информацию, сколько российских активов размещено в стране, добавил министр.