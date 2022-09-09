ОВА: Харьков подвергся мощному обстрелу из РСЗО

Российские войска обстреляли центр Харькова из РСЗО. Есть попадания в жилые дома и другие постройки. Об этом сообщает начальник ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 14:50 известно о 10 раненых, по меньшей мере, 3 из них дети.

Информация о пострадавших уточняется.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что есть "прилеты" по детскому дому творчества, школе и объекту спортивной инфраструктуры, также в центре Харькова занялся пожар в детском саду.

На месте работают медики и другие экстренные службы. Харьковчан просят оставаться в укрытиях.