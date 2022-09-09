ОК "ЮГ": ВСУ нанесли удары по переправе и мосту оккупантов в Херсонской области
Украинские вооруженные силы нанесли удары по понтонной переправе и мосту россиян в районе временно оккупированных Дарьевки и Новой Каховки в Херсонской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
Авиация ВСУ нанесла по позициям россиян два удара, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 170 огневых задач.
"Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и наведенный мост в районе Новой Каховки", — говорится в сообщении.
Командование подтверждает уничтожение:
- 11 оккупантов;
- 2 танков Т-80;
- боевой машины десанта;
- 2 самоходных пушек 203 калибра Пион.
Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщало, что ВСУ планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.