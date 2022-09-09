В Киевской области построят два мусороперерабатывающих завода - ОВА
В Киевской области за кредитные средства европейских банков планируют построить два завода по переработке мусора. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"В рамках пилотного проекта за счет кредитов европейских банков планируем построить на Киевщине два мусороперерабатывающих завода. Этот проект реализуем совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Броварской, Бориспольской и Фастовской общинами", - отметил глава ОВА.
Мощность совместного завода для Броварской и Бориспольской общин будет ориентировочно составлять 110 – 120 тыс. тонн отходов в год, в Фастовской общине – 35 – 100 тыс. тонн в год.
Заводы планируют построить уже через два года.