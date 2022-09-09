В Киевской области построят два мусороперерабатывающих завода - ОВА

В Киевской области за кредитные средства европейских банков планируют построить два завода по переработке мусора. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба﻿.

"В рамках пилотного проекта за счет кредитов европейских банков планируем построить на Киевщине два мусороперерабатывающих завода. Этот проект реализуем совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Броварской, Бориспольской и Фастовской общинами" , - отметил глава ОВА.

Мощность совместного завода для Броварской и Бориспольской общин будет ориентировочно составлять 110 – 120 тыс. тонн отходов в год, в Фастовской общине – 35 – 100 тыс. тонн в год.

Заводы планируют построить уже через два года.