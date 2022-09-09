Блинкен: Путин хотел показать военную мощь, а теперь просит помощи у КНДР

Россия не только не смогла доказать свою военную мощь вторжением в Украину, но и вынуждена теперь обращаться за оружием в другие страны, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО в Брюсселе.

"Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок. В то же время украинские оборонные возможности продолжают усиливаться, благодаря их руководству, мужеству военных и поддержке союзников и партнеров" , - сказал Блинкен.

Он добавил, что Путин рассчитывал на то, что желание Запада оказывать экономическое давление со временем снизится, а вместо этого союзники объединились на фоне российских угроз, введя беспрецедентную цену для российской экономики.

"Свыше 1000 компаний покинули российский рынок. Экспортный контроль не позволяет поставки высокотехнологичного оборудования. Россия не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевых секторах экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое использовали в Украине" , – сказал госсекретарь.

По данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности в Северной Корее.

Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

На прошлой неделе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.