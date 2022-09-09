Зеленский провел встречу с премьером Польши и президентом Латвии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли с визитом в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера Польши в Twitter.

Во время своего визита премьер и лидер Латвии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине до победы в этой войне. Латвия — ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!" , — пишет президент Латвии.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022

Моравецкий поздравил украинских военных с успешным наступлением и пожелал, чтобы это было сигналом к окончательной победе.

По словам премьера, победа России означала бы поражение не только для Украины, но и для Европы, а также ее ценностей.

"Санкции против России становятся все болезненнее для их экономики. Россия использует экономические инструменты как пистолет, который приставлен к главе многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу" , — заявил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что во время встречи с Зеленским, они подняли вопросы:

создания совместимого хаба для обучения и ремонта оборудования;

поставок оружия;

организации финансовой помощи.

Напомним, 8 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно приехал в Киев. Он встретился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи.