Гуменюк: на юге ВСУ продвинулись вглубь позиций оккупантов на десятки километров

Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь позиций россиян на несколько десятков километров на отдельных направлениях в южных регионах страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Хорошие новости с юга есть, и это главная хорошая новость. Мы продвигаемся, это очевидно. У нас есть углубление в позиции врага от двух до нескольких десятков километров" , — сказала она.

Гуменюк добавила, что пока не называются населенные пункты и направления, на которых у ВСУ есть успех, поскольку россияне продолжает активную деятельность дистанционно.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщало, что ВСУ планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.