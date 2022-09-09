Генштаб: ВСУ отразили атаки врага в районе 10 населенных пунктов

ВСУ успешно отразили атаки врага в районе 10 населенных пунктов, оккупанты в пятницу нанесли более 12 ракетных и 12 авиационных ударов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до сорока самолетовылетов.

В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Большие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Пруд, Барвинок и Белогорка.

Противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запсиляя, Ходыно, Миропольское и Большой Прикил Сумской области;

направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запсиляя, Ходыно, Миропольское и Большой Прикил Сумской области; на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка; на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского; на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Сиверска, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Сиверска, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое; на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

направлении – в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков; на Новопавловском направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;

направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки; на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.

направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя. На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Кроме того, активно вел воздушную разведку БпЛА, совершил более 60 вылетов.

В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Украинские воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Перемога и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее 2 БПЛА противника.

Огневое поражение потерпели 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.