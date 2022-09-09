Обстрел Харькова: в ОГА рассказали о состоянии 14 пострадавших

В результате обстрела центра Харькова в пятницу пострадали 14 человек, из которых трое детей, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"По последней информации, повреждения получили 14 человек. В том числе 3 детей – 3, 11 и 15 лет.

Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.

4 взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее".

Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, обстрел Харькова велся с РСЗО "Ураган". Есть попадания в жилые дома, объекты образовательной инфраструктуры, произошли пожары.

Днем 9 сентября Россия нанесла новые удары по центру Харькова, повредив детский сад, школу и детский дом творчества, было известно по меньшей мере о 10 пострадавших, в том числе детях.